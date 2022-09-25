На выборах в Палату депутатов правоцентристы получили 44,34%.

На парламентских выборах в Италии побеждает правоцентристская коалиция партий «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия». Она набрала 44,53% после обработки более 90% бюллетеней. Такие данные приводятся в понедельник на сайте МВД, исполняющего функции избиркома.

Ожидается, что лидера ультраправой партии «Братья Италии» Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост главы правительства. В этом случае она станет первой женщиной премьер-министром в истории страны.

Демократическая партия Италия уже признала поражение на выборах. Заместитель председателя Демократической партии Дебора Серраккьяни признала поражение и заявила, что демократы переходят в оппозицию.