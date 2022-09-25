Задержан иностранный гражданин, призывавший к террору в отношении судей по «Гянджинскому делу». Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате комплексных оперативно-следственных мероприятий по уголовному делу, возбужденному по статье 214-2 (открытые призывы к терроризму) УК Азербайджана, было установлено, что с профиля иностранного гражданина Байрамова Мухандиса Алеши оглу в соцсети Facebook была размещена публикация с фотографиями вынесших приговоры в связи с массовыми беспорядками в городе Гянджа судей с призывами убить их. Байрамов был объявлен в розыск.

В результате проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана мероприятий Мухандис Байрамов был арестован, расследование уголовного дела в отношении него завершено и направлено в суд для рассмотрения.

В сообщении указывается, что все необходимые правовые меры, связанные с действиями, угрожающими общественной безопасности в Азербайджане, направленными против правосудия и деятельности госорганов, будут предприниматься постоянно.