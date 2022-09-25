Блинкен: у США есть план, если Россия применит ядерное оружие

Заявление Блинкена прозвучало на фоне слов президента РФ Владимира Путина о том, что Москва может применить ядерное оружие в случае угрозы территориальной целостности страны. Блинкен счел риторику Путина «безответственной» и указал, что Вашингтон и публично, и в частном порядке попросил Москву прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии».

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия предупреждена о катастрофических последствиях применения такого оружия, и пообещал ответ, если такое произойдет. Он рассказал, что контакты двух государств по этому вопросу продолжаются.

Госсекретарь США выразил опасения, что если Путин решит применить ядерное оружие, никто не сможет отказать. «Я думаю, что причина, по которой Россия попала в тот беспорядок, в каком сейчас пребывает, отчасти заключается в том, что в системе нет никого, кто мог бы эффективно донести Путину, что он поступает неправильно», - указал Блинкен.

На вопрос, контактировали ли США в частном порядке с Кремлем относительно угрозы ядерной войны, Блинкен ответил утвердительно: «Да. Очень важно, чтобы Москва услышала от нас и узнала от нас, что последствия такого шага будут ужасающими. И мы очень четко дали это понять».

По словам Блинкена, война Путина в Украине уже провалилась: «Он с самого начала очень ясно сказал, что его целью было стереть идентичность Украины как независимой страны. Эта цель уже потерпела неудачу. Украинцы воюют за свою землю. Они воюют за свою страну. Русские нет. Российские военные, которых бросают в этот конфликт, часто не знают, ни куда идут, ни что делают. Это не то, за что они хотят бороться. Украинцы борются за свое будущее. Они борются за свою землю. Они борются за свои жизни», - добавил Блинкен.