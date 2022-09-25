На кадрах видно, как человек с оружием начинает стрельбу и находящиеся рядом люди убегают.

Сообщается, что среди раненых есть начальник призывной комиссии. Изначально сообщалось о его гибели, однако позже появилась информация, что он выжил.

Телеграм-канал «Радио Свобода» со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева пишет, что раненый военком Александр Елисеев находится в реанимации. По его словам, Елисеев в крайне тяжелом состоянии.

Число пострадавших пока неизвестно. Самого стрелка уже задержали. Сообщается, что его зовут Руслан Зинин, ему 25 лет и он безработный. Мотивы его поступка сейчас устанавливаются.