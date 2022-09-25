Разведка Британии о неготовности мобилизованных россиян воевать

На российские военные базы уже начали прибывать люди, призванные в рамках мобилизации, однако уровень их подготовленности к боевым действиям оставляет желать лучшего, говорится в разведывательной сводке Минобороны Великобритании.

«В отличие от большинства западных армий, российские войска обучают солдат в назначенных оперативных подразделениях, а не в специальных учебных заведениях. Система работает таким образом, что один батальон в составе каждой российской бригады остается в гарнизоне, если два других развертываются. Это необходимо, чтобы можно было предоставить кадры инструкторов для обучения новобранцев. Однако сейчас из-за тотальной нехватки военных этим правилом пренебрегли и перебросили многие из этих третьих батальонов в Украину», - говорится в сводке.

Другая проблема, как подчеркнули в разведке, это отсутствие боевого опыта у призывников: «Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую практически неподготовленными. И именно они, судя по всему, пострадают от высокого уровня истощения», - отмечается в сообщении.