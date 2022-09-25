Казахстан не признает результатов «референдумов» в Донбассе

Казахстан не признает аннексию областей Украины Россией в результате проведенных там «референдумов». Об этом заявило Министерство иностранных дел Казахстана, сообщает КазТАГ.

«Что касается проведения самопровозглашенными государствами ЛНР и ДНР и военными администрациями Запорожской и Херсонской областей референдумов о присоединении к России, то Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования», - заявил официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров.

Пресс-секретарь казахстанского внешнеполитического ведомства указал на выступление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с трибуны ООН, где он заявлял о важности неуклонного соблюдения принципа международного права, в основе которого лежит Устав этой всемирной организации. В Уставе говорится об ответственности государств-членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств.

«Мы вновь подтверждаем готовность оказать посильное содействие налаживанию политического диалога. При этом важнейшей задачей наша страна считает сохранение стабильности как на региональном, так и на глобальном уровне», - отмечено в сообщении.

В июне этого года, выступая на 25-ом Санкт-Петербургском экономическом форуме, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Астана считает «ЛНР», «ДНР» «квазигосударственными территориями» и не признает их.