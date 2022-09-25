Володин уже в Баку фото
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Согласно сообщению АзерТАдж, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, Вячеслава Володина встречали первый заместитель председателя Милли Меджлиса Али Гусейнли, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, другие официальные лица.
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