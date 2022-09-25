Европа будет получать более 1 млн баррелей американской нефти в день

Более 1 млн баррелей нефти из США планируется поставлять в Европу ежедневно, заявил директор нефтетрейдера Vitol Рассел Харди, слова которого приводит Reuters.

По его словам, российскому сырью «нужно найти дом за пределами Великобритании, США и Евросоюза». «Оно будет преодолевать большие расстояния и находить новые рынки, и при этом его придется продавать со скидкой», - сказал Харди на полях 38-й Азиатско-Тихоокеанской нефтяной конференции.

До военных действий в Украине на Евросоюз приходилось свыше 60% экспорта российской нефти. В 2021 году ЕС получал из РФ 2,2 млн баррелей в сутки сырой нефти.