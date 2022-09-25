Жителя Апшерона зарезал сестру

В прокуратуру Апшеронского района поступила информация о гибели жительницы Апшеронского района Халиды Асадовой (1994 г.р.) от полученных ножевых ранений.

В результате проведенного расследования у сотрудников прокуратуры возникли основательные подозрения в том, что ножевые ранения Халиде Асадовой на почве личного конфликта нанес ее брат Ниджат Асадов (1998 г.р.).

По факту в Апшеронской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана. Ниджат Асадов задержан.

Следственные мероприятия по делу продолжаются.