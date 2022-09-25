«Большая игра» Вашингтона в Центральной Азии наша корреспонденция
Пентагон подписал контракт стоимостью 500 миллионов долларов на обслуживание и содержание объектов Центрального командования армии США в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Контракт рассчитан до 1 октября 2023 года.
Когда в прошлом году американцы спешно покидали Афганистан, сбрасывая с колес своих самолетов афганцев, многим казалось, что их уход из региона – это навсегда. Ну, или как минимум надолго. Напрасно так думали. Сегодня становится очевидным, что про Центральную Азию в Вашингтоне не забыли. И сдавать приобретенные за годы афганской кампании разведывательные позиции не собираются.
Что это за зверь такой – объекты Центрального командования армии США в постсоветских государствах региона? С огромной долей вероятности можно утверждать, что они небольшие и расположены на территории американских посольств, которые не так давно ремонтировали, заодно и расширяя их площадь. А главная их задача – ведение электронной разведки.
Следить есть за кем, особенно в Таджикистане и Киргизии. База ОДКБ в киргизском Канте, по факту российская, расположена всего в 30 километрах от столицы Бишкека. Ряд объектов управления 201-й базы России и вовсе расположен в самом Душанбе, в шаговой, так сказать, доступности. И если Астана и Ташкент серьезно относятся ко всему, что связано с безопасностью, то Таджикистан и Киргизия, мягко говоря, не слишком этими темами озадачиваются.
Да еще и два этих члена ОДКБ находятся в состоянии перманентного конфликта, который с каждым обострением становится все более жестким. Раньше автоматными перестрелками и обстрелом из минометов обходились – сейчас сразу с ударов реактивными системами залпового огня начинают. Идеальные условия для съема крайне интересной для американцев информации.
Последний раз подобного рода контракт Пентагон подписывал в 2021 году. Но тогда эта сумма не превышала 120 миллионов долларов. Сейчас внезапно увеличилась в четыре с лишним раза. Как говорится, подобные «случайности не случайны». А с учетом наметившегося дрейфа региона от России и нарастающей здесь активности Китая Пентагон и ЦРУ будут вкладывать все больше денег, чтобы держать руку на пульсе ситуации в Центральной Азии и расширять здесь свои возможности, причем речь идет не только об электронной разведке.
Можно смеяться над дееспособностью Байдена и нынешней администрации Белого дома. Поводов к этому более чем достаточно. Но в ряде ситуаций американское глубинное государство работает как часы, не особо обращая внимание на то, какая фамилия у хозяина Белого дома. Центральная Азия всегда была тем плацдармом, где США вели «Большую игру» - и никто этого в Вашингтоне забывать не собирается, слишком уж важен этот регион в их стратегических раскладах.
Активизация американцев в регионе – плохая новость для Центральной Азии. Здесь не хотят «Большой игры 2.0». Недавно завершившийся саммит ШОС показал, что здесь хотят жить лучше, быть успешнее и стать счастливее. Но, судя по всему, надежды на это нужно отложить. У «Большой игры» свои законы. Которые, как правило, совершенно не совпадают с чаяниями простых людей.