Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 11:04

Пентагон подписал контракт стоимостью 500 миллионов долларов на обслуживание и содержание объектов Центрального командования армии США в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане. Контракт рассчитан до 1 октября 2023 года. Когда в прошлом году американцы спешно покидали Афганистан, сбрасывая с колес своих самолетов афганцев, многим казалось, что их уход из региона – это навсегда. Ну, или как минимум надолго. Напрасно так думали. Сегодня становится очевидным, что про Центральную Азию в Вашингтоне не забыли. И сдавать приобретенные за годы афганской кампании разведывательные позиции не собираются.

Что это за зверь такой – объекты Центрального командования армии США в постсоветских государствах региона? С огромной долей вероятности можно утверждать, что они небольшие и расположены на территории американских посольств, которые не так давно ремонтировали, заодно и расширяя их площадь. А главная их задача – ведение электронной разведки. Следить есть за кем, особенно в Таджикистане и Киргизии. База ОДКБ в киргизском Канте, по факту российская, расположена всего в 30 километрах от столицы Бишкека. Ряд объектов управления 201-й базы России и вовсе расположен в самом Душанбе, в шаговой, так сказать, доступности. И если Астана и Ташкент серьезно относятся ко всему, что связано с безопасностью, то Таджикистан и Киргизия, мягко говоря, не слишком этими темами озадачиваются. Да еще и два этих члена ОДКБ находятся в состоянии перманентного конфликта, который с каждым обострением становится все более жестким. Раньше автоматными перестрелками и обстрелом из минометов обходились – сейчас сразу с ударов реактивными системами залпового огня начинают. Идеальные условия для съема крайне интересной для американцев информации.