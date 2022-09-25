В Агстафе столкнулись два автобуса, много пострадавших
В Агстафе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов.
Сообщается, что инцидент произошел на участке шоссе Баку-Газах, проходящем через село Гырлы Агстафинского района. В результате столкновения двух пассажирских автобусов пострадали 15 пассажиров.
Как заявили haqqin.az в Агстафинской центральной районной больнице, в настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
«Состояние 12 пострадавших оценивается как умеренно тяжелое, а состояние 3 - тяжелое. Общественности будет предоставлена дополнительная информация», - заявили в медицинском учреждении.