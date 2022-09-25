Латвия и США начинают совместные учения

26 сентября в Риге (Латвия) на аэродроме Спилве и в Лиепайском аэропорту стартуют учения с участием высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS, сообщила пресс-служба Минобороны Латвии.

По запросу Национальных вооруженных сил в Латвии к НАТО будут отработаны действия по доставке и развертыванию HIMARS самолетами MC-130J Commando II Сил специальных операций США в Европе, говорится в сообщении.

На месте учений будут присутствовать министр обороны Латвии Артис Пабрикс, командующий Национальными вооруженными силами Леонид Калниньш и посол США Джон Карвайл.

После приземления в аэропорту Лиепаи самолетов с HIMARS они отправятся на полигон Шкеде, где будут проведены боевые стрельбы по мишеням в водах Балтийского моря.