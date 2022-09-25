Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым прибыла с деловым визитом в Тбилиси для участия в очередном заседании Исполнительного комитета - 27-й Ежегодной Конференции и Общем Собрании Международной ассоциации прокуроров.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в рамках визита в широком составе состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана и Грузии – Кямрана Алиева и Ираклия Шотадзе. В ходе встречи Кямран Алиев подчеркнул существующие между странами дружеские и братские отношения, а также отметил, что они способствуют развитию межведомственного сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам, экстрадиции и выдачи осужденных, обменялись полезными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.