Кямран Алиев встретился с генпрокурорами Грузии и Великобритании фото
Делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым прибыла с деловым визитом в Тбилиси для участия в очередном заседании Исполнительного комитета - 27-й Ежегодной Конференции и Общем Собрании Международной ассоциации прокуроров.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в рамках визита в широком составе состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана и Грузии – Кямрана Алиева и Ираклия Шотадзе. В ходе встречи Кямран Алиев подчеркнул существующие между странами дружеские и братские отношения, а также отметил, что они способствуют развитию межведомственного сотрудничества.
Стороны обсудили вопросы оказания правовой помощи по конкретным уголовным делам, экстрадиции и выдачи осужденных, обменялись полезными мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
Также в рамках визита К.Алиев провел двустороннюю встречу с главой Королевской прокуратуры Великобритании Максом Хиллом. В ходе встречи была обсуждена необходимость расширения отношений между правоохранительными органами двух стран, в частности, вопросы сотрудничества в сфере экстрадиции и взаимной правовой помощи.
Состоялся обмен мнениями в связи с текущей стадией расследования уголовного дела, возбужденного генеральным прокурором Азербайджана, по факту нападения 4 августа 2022 года радикальной религиозной группы на административное здание посольства Азербайджана в Лондоне, а также в связи с расследованием, проводимым в Великобритании. Была подчеркнута необходимость привлечения виновных к уголовной ответственности.