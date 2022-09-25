Владельцы карты Birbank Cashback зарабатывают 50 манатов в месяц на бонусах

Всего за этот месяц юзеры Birbank получили кешбэк в размере 1,5 миллиона манатов. Около 70 тысяч манатов из этой суммы приходится на долю платежей внутри приложения. 93% заработанного кэшбэка клиенты использовали на собственные нужды. Помимо кешбэка, держатели карт Birbank Cashback могут возвращать часть НДС от покупок в двойном размере. В августе общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, составил около 112 тысяч манатов.

Первый цифровой банк Азербайджана Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. Держатели данной карты имеют возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи дебетовой карты Birbank Cashback в августе заработали в среднем 50 манатов на бонусах.

Все разновидности карты Birbank предлагаются в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а Birbank Miles — мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается. Держатели дебетовых карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии. Держатели карт рассрочки Birbank могут пользоваться льготным периодом до 63 дней.

Карта Birbank имеет множество плюсов, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.