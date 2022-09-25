Неизвестный устроил стрельбу в российской школе: есть жертвы

В российском городе Ижевск неизвестный устроил стрельбу в школе №88, передает Baza. По предварительным данным, есть раненые.

По данным Baza, стрелок сначала выстрелил в охранников, затем начал стрелять в детей. По словам очевидцев, в школе были слышны выстрелы, после все стихло.

Baza утверждает, что стрелок - «мужчина в черном». Когда он начал стрельбу, дети закрылись по кабинетам.

«Нападавший убил охранника, прошел дальше и начал стрелять по детям. Известно о двух раненых школьниках. Кто-то успел спрятаться по кабинетам. Судя по фото с места происшествия, у школы полиция и Росгвардия», - пишет Baza.

Отметим, что в понедельник сообщалось, что мужчина устроил стрельбу в военкомате города Усть-Илимска в Иркутской области РФ. Среди раненых начальник призывной комиссии.