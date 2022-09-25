Грузинские таможенники перешли на усиленный режим работы ИЗ-ЗА НАПЛЫВА РОССИЯН
Таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы, увеличено число таможенных офицеров, говорится в заявлении службы доходов Министерства финансов страны.
«В условиях увеличившегося транспортного товаропотока в целом в регионе все таможенно-пропускные пункты перешли на особый режим работы», – сказано в заявлении.
Там же отмечено, что «в целях беспрепятственного осуществления процедур по таможенному контролю в 24-часовом режиме на пропускных пунктах в масштабах Грузии увеличено число таможенных офицеров».