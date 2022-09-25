Володин почтил память Гейдара Алиева и посетил Аллею шехидов

Делегация Федерального Собрания России во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в понедельник, 26 сентября, посетила Аллею почетного захоронения и почтила память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, возложила цветы к его могиле, передает Азертадж.

Также члены делегации почтили память академика Зарифы Алиевой, возложили цветы к ее могиле.

Затем российская делегация посетила Аллею шехидов и возложила венок к памятнику «Вечный огонь». Гостям была представлена информация об истории Аллеи шехидов.