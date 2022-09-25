Польша полностью закрыла въезд россиянам
Польша запретила россиянам въезд на территорию страны через воздушные и морские пункты пропуска, сообщают российские СМИ. Неделей ранее в силу вступил запрет на въезд для россиян через сухопутные границы.
Запрет на въезд в Польшу для россиян введен 19 сентября министром внутренних дел и администрации Мариушем Каминьским.
Попасть в страну не получится в туристических, деловых и культурных целях. Если перевозчик примет на борт россиянина, то на него накладывается обязательство за свой счет вывезти его из Польши.