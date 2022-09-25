Дорожная полиция обратилась к жителям Баку
Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось к гражданам в связи с Днем памяти.
«27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти шехидов 44-дневной Отечественной войны... Просим граждан при движении в направлении II Аллеи шехидов и Нагорного парка отдавать предпочтение общественному транспорту. Это маршруты, пролегающие через центральные улицы Баку, и из-за ограниченных возможностей парковки здесь возможны заторы. Просьба к гражданам не пользоваться личным транспортом при поездках в этом направлении. Водители должны учитывать, что сюда будет направляться большое число людей. Наши сотрудники до самого окончания мероприятий будут принимать необходимые меры для регулирования движения на дорогах в этом районе», - сказал главный инспектор управления майор полиции Араз Аскерли.