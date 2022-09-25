И в Таджикистане отказались от «Мира»
«Душанбе Сити Банк», занимающий второе место в Таджикистане по числу держателей карт, приостановил обслуживание карт «Мир» в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка.
«С минувшей субботы «Душанбе Сити Банк» отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой «Мир», на данный момент карты платежной системы «Мир» не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах «Душанбе Сити», - говорится в сообщении.
Помимо «Душанбе Сити Банка» карты «Мир» в стране обслуживает «Сбербанк Таджикистана» (Амонатбанк).
Ранее обслуживание карт российской платежной системы «Мир» прекратили в Узбекистане, Турции, Казахстане, Армении и Вьетнаме.