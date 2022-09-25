Тренер, приведший «Нефтчи» к чемпионству, возглавил «Сумгаит»

Новым главным тренером футбольного клуба «Сумгаит» стал Самир Абасов.

С 44-летним специалистом заключен контракт до конца сезона 2024/25. Самир Абасов, известный тем, что в 2021 году привел «Нефтчи» к чемпионству, ранее уже тренировал «Сумгаит». Это было в 2015-2018-х годах. Также он был главным тренером «Зиря».

Стоит добавить, что Самир Абасов родился в Сумгаите, является воспитанником сумгаитского футбола, играл за «Сумгаит», в котором в 2014 году и завершил игровую карьеру.

Напомним, ранее «Сумгаит» расторг контракт с белорусским специалистом Алексеем Багой.