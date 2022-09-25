Британский фунт рухнул до исторического минимума

Курс фунта стерлингов резко снизился к доллару США почти на 5% и достиг нового исторического минимума, пишут зарубежные СМИ.

С начала года валюта Великобритании уже обесценилась на 20% по отношению к доллару.

Валюта Великобритании обесценилась после того, как Министерство финансов страны пообещало продолжить снижение налогов, вызвав опасения, что новая политика приведет к резкому росту инфляции и государственного долга.