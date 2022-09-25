Проживающие в Молдове молодые азербайджанцы, облачившись в спортивные футболки, посвященные городу Шуша, приняли участие в «Кишиневском марафоне больших сердец», рассказали haqqin.az в посольстве Азербайджана в Молдове.

Более 10 тысяч участников марафона из примерно 60 стран мира присоединились к традиционному спортивному мероприятию, ежегодно проводимому в столице Молдовы. Среди участников были государственные, общественные и политические деятели, сотрудники международных организаций и дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове, в том числе посол Азербайджана Гудси Османов, иностранные гости и многочисленные спортсмены.

Футболки с логотипами «Шуша», «Хары-бюльбюль» и «Азербайджан» вызвали большой интерес у участников марафона. Посол Азербайджана проинформировал их о культурной столице Азербайджана - Шуше, о восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Представители азербайджанской молодежи вошли в десятку лучших Кишиневского марафона. Участие азербайджанцев в марафоне в спортивных футболках, посвященном Шуше, освещалось на румынском и русском языках в молдавских СМИ.