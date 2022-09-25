Зеленский собрал военное руководство Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего для принятия решений с целью дальнейшей деоккупации территории Украины, сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Сообщается, что участниками Ставки «были приняты решения относительно активных действий сил обороны с целью дальнейшей деоккупации территории Украины».
Кроме того, участники обсудили вопросы применения новых типов вооружения российской армией и наметили планы противодействия таким средствам.