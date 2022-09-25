Александр Караваев, автор haqqin.az 14:37

Правительство Азербайджана одобрило национальный государственный бюджет на 2023 год, который в понедельник поступит на утверждение на стол президенту Ильхаму Алиеву.

Единственный в своем роде В опубликованной структуре азербайджанского бюджета обращает на себя внимание увеличение расходов на восстановление Карабахского и Верхне-Зангезурского экономических районов, составивших в общей сложности около трех миллиардов манатов, или 9 процентов от расходной части госбюджета. Впрочем, именно такой алгоритм нарастающего распределения расходов, которые достигнут пика к 2025 году, был заложен в самом начале планов по восстановлению возвращенных районов. По мере развития магистральной, электроэнергетической и основной сетевой инфраструктуры на возвращенных территориях начнется реализация наиболее капиталоемких проектов - строительство новых городов и промышленных объектов. В 2023 году планируется массовая застройка жилыми, административными и социальными объектами Агдама, Физули, Джебраила. Будет также подготовлен генеральный план восстановления Лачина, который позволит уже к концу 2022 года начать его заселение. На сегодняшний день азербайджанская экономика - единственная в своем роде, которая поднимает и обустраивает 10.000 квадратных километров территорий, выпавших из хозяйственной деятельности более чем на 25 лет! Речь идет о совершеннейшей пустоши, в развитие которой в постсоветский период практически не было вложено ни копейки. Что радикально отличает ситуацию на возвращенных территориях Карабаха от других подобных регионов в СНГ и, возможно, в мире.

Естественно, это создает особую нагрузку на бюджет Азербайджана, в котором тем не менее соблюдаются жесткие пропорции и по другим региональным проектам. В частности, на финансирование мероприятий «Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы» закладывается 5,2 миллиарда манатов. Теперь посмотрим на другую характеристику доходной части бюджета – баланс между нефтегазовыми доходами и поступлениями от промышленного производства, сферы услуг и аграрного сектора. Для Азербайджана эта пропорция выглядела в прошлом году в соотношении 53:47. То есть 16 миллиардов 297 миллионов манатов доходов поступили за счет нефтяного, а 14 миллиардов 423,7 миллиона манатов - ненефтяного секторов. На текущий 2022 год это соотношение составит уже 53,2:46,8 процента. Почти незаметный, но тем не менее шаг в правильном направлении. Собственно, в этих пропорциях четко просматривается еще одна характерная особенность азербайджанской экономики - плавное смещение от примата нефтегазовой промышленности к экономике товарного производства широкого профиля, от аграрной продукции до газохимии и электроэнергетики.

Чем помимо экспорта углеводородов наполнять бюджет? Еще одна «техническая особенность», характерная для нефтегазовых экспортеров СНГ (Азербайджан, Казахстан, Россия) – это привязка прогнозируемых доходов к среднегодовой стоимости нефти. Правда, оценки при этом разнятся. Во многом это зависит от модели наполнения нефтегазовых фондов, позволяющих формировать инвестиционную «подушку» государств. В азербайджанский бюджет на 2023 год среднегодовая экспортная цена одного барреля сырой нефти заложена на уровне 50 долларов. В этом плане российский госбюджет оказался менее консервативным - Министерство финансов РФ исходит из цены нефти URALS 70,1 доллара за баррель, что примерно соответствует нынешней динамике (в августе фактическая стоимость российского сорта нефти составила 74,7 доллара за баррель). Однако сохранится ли в 2023 году эта цена на том же уровне – это вопрос. Сначала посмотрим на разницу между доходами и расходами. Прогнозируемый дефицит бюджета в Азербайджане составит 2,4 процента ВВП. Для сравнения: дефицит бюджета РФ в 2023 году рассчитан в 2 процента ВВП. В обоих случаях речь идет о незначительных цифрах. Кроме характерного для обеих стран выгодного положения нефтяной отрасли, в Азербайджане также запланирован рост налоговых поступлений на 14,2 процента. То есть возрастет общая фискальная нагрузка на все субъекты экономики. В то же время доля доходов от приватизации предприятий в части наполнения бюджета остается небольшой.

В Азербайджане государственные предприятия играют в экономике системообразующую роль при неизменно большой доле частного сектора. Но азербайджанская экономика более локальна - 14 крупных госпредприятий обеспечивают четверть всех налоговых поступлений в госбюджет, самым крупным налогоплательщиком является SOCAR. Вот почему флагманы азербайджанской экономики ради эффективности управления этим «хозяйством» объединили его в Инвестиционный холдинг (АИХ), фактически надстроив над ними единый управляющий центр. Интересно, что летом 2020 года решение о создании этой структуры воспринималось так, словно оно было принято под давлением обстоятельств пандемии, хотя наверняка планировалось штабом Ильхама Алиева еще в 2019 году. Тем не менее пока не вполне очевидно, можно ли считать работу этого холдинга оптимальной. В обзоре Азиатского Банка Развития - Asian Development Outlook за 2022 год указывается, что госбюджет Азербайджана сталкивается с серьезными рисками ввиду неэффективной работы большинства госпредприятий, их высокого долгового бремени, работы с убытком и риском потери платежеспособности. Убыточность госпредприятий часто обусловлена тем, что они оказывают также непрофильные услуги. С точки зрения либеральной модели, в таких ситуациях необходимо максимально избавляться от активов за счет продажи их долей частному бизнесу. Однако вопрос этот носит скорее доктринальный характер и целиком зависит от стратегии, на которой остановит свой выбор государство. Война и оборона В Азербайджане при расходной части бюджета в 33,3 миллиарда манатов на нужды обороны и национальной безопасности будет направлено 5 миллиардов 320,1 миллиона манатов. Грубо говоря, Азербайджан выделил на оборону шестую часть своих бюджетов. В азербайджанском бюджете просматривается и другая проблема - как потратить деньги. В Азербайджане же на образование выделено 4 миллиарда 403,8 миллиона манатов (рост на 13,3 процента), а на социальную защиту - 4 миллиарда 411,8 миллиона манатов (рост 18,3 процента). Каспийский стабилизатор По итогам III кварталов 2022 года в Азербайджане сложилась вполне позитивная экономическая ситуация. Профицит бюджета за январь-август 2022 года составил по оперативным данным 2 миллиарда 32,9 миллиона манатов, или 0,02 процента ВВП. При этом доходы возросли на 26,6 процента, расходы - на 16,2 процента. Подрос и номинальный объем ВВП, составивший за 8 месяцев 84 миллиарда 880,4 миллиона манатов.