Племянника Назарбаева приговорили к шести годам тюрьмы

Племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Кайрат Сатыбалды, приговорен к шести годам лишения свободы по делу о хищениях. Он проведет их в колонии общего режима, сообщает Orda.kz.

В суде Кайрат Сатыбалды признал вину в инкриминируемом ему преступлении, возместил ущерб в 12 млрд тенге ($25,1 млн) «Казахтелекому» и заключил медиативное соглашение с этой компанией, а также с АО «Центр транспортного сервиса» (которая также оказалась в центре финансового скандала).

Процесс по делу племянника Назарбаева начался 20 сентября в Астане. Суд по просьбе стороны защиты запретил СМИ проводить аудио- и видеофиксацию разбирательства.

13 марта Кайрат Сатыбалды был задержан антикоррупционной службой Казахстана по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств «Казахтелекома» в особо крупном размере. На следующий день в столичном офисе компании прошли обыски. 15 марта суд санкционировал арест Сатыбалды, который затем неоднократно продлевался. Спустя месяц фирмы, подконтрольные бизнесмену, вернули в государственную собственность пакет в 28,8% акций «Казахтелекома». Сейчас в отношении племянника первого президента дополнительно расследуются уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.