Закроют ли границы для россиян призывного возраста?

«Всем, кто находится в призывном возрасте, в текущей ситуации нужно запретить выезд за границу», – сказал Цеков, которого цитируют российские СМИ.

По мнению члена Совета Федерации, выезжать за границу могут только не годные к военной службе и те, кому выезд необходим по медицинским показаниям. Также Цеков предложил увеличить штрафы за уклонение от получения повестки с 3 тыс. до 50 тыс. руб. и применять к уклонистам уголовное наказание.

В то же время против ограничений на выезд россиян выступили в Госдуме. «Категорически против любых ограничений на передвижение для наших граждан», – написал в своем Telegram-канале депутат от «Единой России», телеведущий Евгений Попов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности закрытия российских границ для выезда мужчин. Песков сказал, что «в настоящий момент решений на этот счет нет».