В Кельбаджаре обнаружены закопанные армянами мины фото
Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения, передает Минобороны Азербайджана.
В результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кельбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено с учетом соблюдения мер безопасности 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62.
«На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению», - заявили в оборонном ведомстве Азербайджана.