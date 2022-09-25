Орбан и Шольц обсудят антироссийские санкции
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в начале октября посетит Германию, где проведет встречу с канцлером Олафом Шольцем, пишут венгерские СМИ.
Сообщается, что основными темами обсуждений являются продолжающаяся война в Украине и возможные дополнительные санкции ЕС против России. По некоторым сведениям, Орбан попытается убедить своего немецкого визави пойти на некоторые уступки в вопросе санкций на поставки российских энергоносителей.
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