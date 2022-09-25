Мурад Самедов, собкор 16:20

В Иране десятый день не стихают массовые акции протеста, вызванные гибелью в полицейском участке 22-летней Махсы Амини. В ходе столкновений с полицией погибло свыше 50 протестующих. Только по официальным данным, в ходе протестов задержаны свыше 700 человек. Власти Ирана угрожают протестующим самым суровым наказанием, включая смертную казнь. В частности, президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал действовать решительно против демонстрантов, которых власти называют не иначе как «бунтовщиками» или «контрреволюционерами». Со своей стороны, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан возложил ответственность за происходящее на США и предупредил, что действия Соединенных Штатов не улучшают условия для заключения ядерной сделки.

Тем временем государственные СМИ Ирана пишут о нападениях протестующих на полицию и женщин в хиджабе, о многочисленных фактах «умышленного поджога общественной собственности» и описывают самоотверженную борьбу полицейских, которых называют «мучениками». На фоне этого немногочисленные правозащитные организации в Иране отмечают, что власти страны вовсю задействовали карательную машину. Информация о 700 задержанных протестующих, по мнению правозащитников, не отражает масштабов проводимых репрессий. Правозащитная сеть IranWire заявила о том, что правоохранительные органы Ирана получили отмашку на т.н. превентивные задержания людей, которые даже не принимали участия в протестах.

IranWire отмечает, что наиболее массовые аресты произошли в населенных азербайджанцами городах Тебриз, Урмия и Ардебиль, а также небольших городках Маранд, Сардашт, Накад, Такаб, расположенных в провинции Восточный Азербайджан. Правоохранительные органы и спецслужбы Ирана превентивно задерживают азербайджанцев, которые ранее были замечены в протестах за права азербайджанского народа. Подобные задержания зафиксированы и в небольших городках Хидадж и Абхар (расположен недалеко от Тебриза). В тюрьме города Абхар уже насчитывается 50 задержанных. Правозащитникам удалось подтвердить задержания в городе Малекан (провинция Восточный Азербайджан), Мобины и Рохами Рахмани, Амира Халилзаде, Али и Мейсам Захматкеш, Мехти Пуркерима. В столице Южного Азербайджана - Тебризе арестованы десятки людей, включая известного борца за гражданские права Мехти Хамиди, студенческого активиста Ахмедрезу Афшара и его подруги Атиллы Садеги.