Массовые аресты в Южном Азербайджане новая волна
В Иране десятый день не стихают массовые акции протеста, вызванные гибелью в полицейском участке 22-летней Махсы Амини.
В ходе столкновений с полицией погибло свыше 50 протестующих. Только по официальным данным, в ходе протестов задержаны свыше 700 человек. Власти Ирана угрожают протестующим самым суровым наказанием, включая смертную казнь. В частности, президент Ирана Ибрагим Раиси пообещал действовать решительно против демонстрантов, которых власти называют не иначе как «бунтовщиками» или «контрреволюционерами». Со своей стороны, глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан возложил ответственность за происходящее на США и предупредил, что действия Соединенных Штатов не улучшают условия для заключения ядерной сделки.
Тем временем государственные СМИ Ирана пишут о нападениях протестующих на полицию и женщин в хиджабе, о многочисленных фактах «умышленного поджога общественной собственности» и описывают самоотверженную борьбу полицейских, которых называют «мучениками».
На фоне этого немногочисленные правозащитные организации в Иране отмечают, что власти страны вовсю задействовали карательную машину. Информация о 700 задержанных протестующих, по мнению правозащитников, не отражает масштабов проводимых репрессий.
Правозащитная сеть IranWire заявила о том, что правоохранительные органы Ирана получили отмашку на т.н. превентивные задержания людей, которые даже не принимали участия в протестах.
IranWire отмечает, что наиболее массовые аресты произошли в населенных азербайджанцами городах Тебриз, Урмия и Ардебиль, а также небольших городках Маранд, Сардашт, Накад, Такаб, расположенных в провинции Восточный Азербайджан.
Правоохранительные органы и спецслужбы Ирана превентивно задерживают азербайджанцев, которые ранее были замечены в протестах за права азербайджанского народа.
Подобные задержания зафиксированы и в небольших городках Хидадж и Абхар (расположен недалеко от Тебриза). В тюрьме города Абхар уже насчитывается 50 задержанных.
Правозащитникам удалось подтвердить задержания в городе Малекан (провинция Восточный Азербайджан), Мобины и Рохами Рахмани, Амира Халилзаде, Али и Мейсам Захматкеш, Мехти Пуркерима.
В столице Южного Азербайджана - Тебризе арестованы десятки людей, включая известного борца за гражданские права Мехти Хамиди, студенческого активиста Ахмедрезу Афшара и его подруги Атиллы Садеги.
Аналогичные аресты прокатились и по Ардебилю. В городском парке Джирал был задержан активист Мохсен Мохсензаде. А на своих рабочих местах и квартирах были задержаны Саид Садегифар, Аскер Акбарзаде, Мейсам Джаолани, Аббас Лейсани и др. Задержанным запретили звонить родственникам и адвокатам.
Правозащитники отмечают, что задержанные активисты не принимали участия в последних акциях и стали жертвами т.н. превентивных задержаний.
В данном ракурсе привлекает внимание арест защитника прав студентов и бывшего секретаря Ассоциации исламской культуры в Технологическом университете Мазандарана Милада Шомали.
Утром 24 сентября сотрудники спецслужб явились в дом отца активиста Шомали и приказали ему установить местоположение сына. Наконец, стражи правопорядка потребовали от сына немедленно явиться в Департамент разведки провинции Мазандаран. Опасаясь задержания своего отца, Шомали явился в департамент, где и был арестован.
25 сентября журналистка Сомае Новрузи сообщила об аресте своего мужа Фаршида Гурбанпура. Сотрудники спецслужб явились к ним домой в 03:30, избили мужчину на глазах у собственного сына и увезли в неизвестном направлении.
Вместе с Гурбанпуром были арестованы и другие журналисты - Вида Раббани, Элан Мохаммади, Нилюфер Хамиди, Наргиз Хоссейни, Саджад Рамазанзаде, Саджад Дильбари и др.
Правозащитные организации отмечают, что в Иране царит настоящий хаос и беззаконие, из-за чего они не могут уточнить обстоятельства ареста и исчезновения гражданских активистов. Под видом «превентивных» задержаний иранским спецслужбам фактически дали карт-бланш на массовые аресты без суда и следствия.
То, что большая часть таких задержаний проводится в населенных азербайджанцами провинциях Ирана, свидетельствует о том, что правящий режим обеспокоен высокой вероятностью активизации организаций, борющихся за права азербайджанцев.