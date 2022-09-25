Володин о восьми дорожных картах между Азербайджаном и Россией

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, который находится в Баку с визитом, и спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова обсудили развитие двусторонних отношений, торговлю, образование и межкультурную коммуникацию.

Согласно сообщению «Дума ТВ», на встрече был отмечен рост товарооборота РФ и Азербайджана: с января по июнь 2022 года он составил $1,67 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2022 года увеличился на 9,9%. Володин подчеркнул, что отношения двух стран в этой сфере динамично развиваются.

По мнению Вячеслава Володина, депутатам Государственной Думы и Милли Меджлиса необходимо активизировать взаимодействие для законодательного обеспечения решений глав государств, в частности, Декларации о союзническом взаимодействии.

«Есть восемь дорожных карт как итог подписанной декларации. Они нуждаются в законодательном сопровождении. Будет правильным, если наши профильные комитеты начнут отрабатывать эти направления, чтобы мы внесли вклад в эту работу», - отметил Вячеслав Володин.

В свою очередь, Сахиба Гафарова подчеркнула, что этот документ стал новым этапом в развитии двусторонних отношений.

«Важно, чтобы в рамках парламентского измерения у нас была повестка, реализующая решения глав государств. Поэтому правильно было бы обсудить новые форматы взаимодействия», - считает Володин. Таким форматом, по предложению Вячеслава Володина, может стать парламентская конференция стран Каспия для обсуждения стратегических вопросов - безопасности, судоходства, экологии и охраны окружающей среды. Госдума готова подготовить соответствующее обращение к законодательным органам стран региона.