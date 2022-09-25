Аваз Зейналлы остался в тюрьме

В Бакинском апелляционном суде рассмотрена жалоба на решение Бинагадинского районного суда в отношении арестованного руководителя интернет-канала «Хурал» Аваза Зейналлы, сообщает haqqin.az со ссылкой на свои источники.

По итогам заседания Апелляционный суд жалобу отклонил, решение Бинагадинского районного суда об аресте оставлено в силе.

Напомним, в отношении руководителя интернет-телеканала Xural TV, журналиста Аваза Зейналлы и адвоката Эльчина Садыгова возбуждено уголовное дело по статьям 311.3.3 и 32.5, 311.3.3 УК Азербайджана. В заявлении Генпрокуратуры говорится, что, пообещав не распространять оскорбительную информацию о бывшем главе Baku Steel Company Расиме Мамедове, Аваз Зейналлы в августе 2022 года при посредничестве адвоката Эльчина Садыгова получил от родственников Мамедова 20 тысяч манатов в качестве взятки.

Аваз Зейналлы обратился в Бинагадинский районный суд с ходатайством в связи с мерой пресечения, однако суд отклонил ходатайство.