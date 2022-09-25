В Хырдалане конфликт двух одноклассников привел к поножовщине

Ученик 10-го класса средней школы №7 в Хырдалане на почве конфликта нанес ножевые ранения своему однокласснику, сообщает haqqin.az. Инцидент произошел за пределами учебного заведения.

Сообщается, что пострадавший подросток был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщил haqqin.az начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев, подозреваемый в нанесении ножевых ранений задержан. Управление полиции Апшеронского района ведет расследование по этому поводу.