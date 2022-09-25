В Якутии обратились к Путину и Шойгу: освободите народы Севера от мобилизации

Конгресс Республики Саха (Якутия) обратился с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, министру обороны Сергею Шойгу и властям республики с просьбой отменить мобилизацию в регионе.

Издание «Настоящее время» пишет, что, по мнению представителей конгресса, из Якутии могут призвать примерно 2000 человек. «Если исходить из этой цифры и допустить, что Министерство обороны будет придерживаться принципа пропорциональности мобилизационной нагрузки в зависимости от численности населения административно-территориальных единиц (субъектов, районов, населенных пунктов), то это означает, что из российского поселения с населением 1000 жителей должно быть призвано по 2 человека, из Якутии примерно 2000 человек», – говорится в сообщении.

По словам членов конгресса, практика частичной мобилизации, которая была объявлена Путиным 21 сентября, «показала, что... возникла угроза оголения мужского состава и без того малолюдных северных районов Якутии».

Авторы письма требуют: обнародовать численность мобилизованных из Якутии, утвержденных квотой президента России; вывести Якутию из мобилизационного списка; освободить от призыва и предоставить брони на все время боевых действий гражданам Якутии, занятым на традиционных отраслях производства продовольственного обеспечения; освободить от призыва представителей коренных малочисленных народов Севера; укомплектовать воинские подразделения, охраняющие жизненно важные промышленные объекты на территории Якутии военными, призванными из Якутии.