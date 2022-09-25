Чавушоглу: Путин готов вести с Украиной переговоры на новых условиях

Президент России Владимир Путин в ходе саммита ШОС рассказал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что российская сторона готова к возобновлению переговоров с Украиной на новых условиях. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам турецкого министра, Анкара считает личную встречу Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимой для прекращения огня в Украине.

«В Самарканде господин Путин на встрече с нашим президентом сказал, что они (Россия) могут вернуться к переговорам. Конечно, они (Россия) тоже говорят, что есть новые условия», - рассказал Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Токио, его цитирует Anadolu.