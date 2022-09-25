Азербайджан не примет участия в «Детском Евровидении-2022»
Азербайджан не отправит своего представителя на песенный конкурс «Детское Евровидение-2022», который состоится 11 декабря в Ереване, сообщили в компании «Общественное телевидение и радиовещание».
В состав участников конкурса вошли Албания, Ирландия, Италия, Испания, Польша, Армения, Северная Македония, Казахстан, Мальта, Нидерланды, Португалия, Сербия, Украина, Великобритания, Грузия, Франция.
Напомним, что на «Детском Евровидении-2021», которое состоялось в прошлом году в Париже, победу одержала представительница Армении. Представлявшая Азербайджан на конкурсе Сона Азизова заняла пятое место.