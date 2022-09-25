Министерство по чрезвычайным ситуациям и Общество Красного Полумесяца Азербайджана провели в Ленкорани совместные тактико-специальные учения. В учениях приняли участие Главное оперативное управление МЧС, силы Южного регионального центра и Государственной противопожарной службы, а также руководители и волонтеры 12 городских и районных подразделений Общества Красного Полумесяца Азербайджана, сообщили в пресс-службе министерства.

Основной целью учений, организованных в соответствии с меморандумом о сотрудничестве, подписанным между МЧС и Обществом Красного Полумесяца Азербайджана в рамках проекта «Построение безопасных и сильных сообществ», является проверка во время чрезвычайных ситуаций оперативного и взаимодействующего планов, повышение знаний и навыков участников тренинга.

Вначале была дана подробная информация об учениях, обсужден их сценарий. В практической части обучения были проведены мероприятия по оценке оперативной обстановки, возникшей в результате стихийного бедствия, тушению пожара, эвакуации людей из опасных районов, проведению поисково-спасательных мероприятий, оказанию первой помощи пострадавшим до госпитализации и первой психологической помощи тем, кто находится в состоянии стресса.