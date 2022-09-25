В Дагестане новые митинги против мобилизации видео
В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной, передает «Кавказ.Реалии».
Больше всего людей собралось в Махачкале - несколько сотен человек. Вскоре произошла массовая драка протестующих с полицейскими. Изданию известно, что около 20 ее участников задержали.
В митинге в Хасавюрте приняли участие около ста человек. Полиция также начала жесткие задержания, отмечает издание.
Акция протеста началась и в Нальчике (столица Кабардино-Балкарской Республики). К митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопросы, сколько человек будет мобилизовано из республики.