В Махачкале и Хасавюрте сотни людей вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной, передает «Кавказ.Реалии».

Больше всего людей собралось в Махачкале - несколько сотен человек. Вскоре произошла массовая драка протестующих с полицейскими. Изданию известно, что около 20 ее участников задержали.