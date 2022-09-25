Залужный: Зеленский согласился, что ему не стоит вмешиваться в военные решения

«Президент Украины Владимир Зеленский с начала вступления в должность согласился с тем, что ему не стоит напрямую вмешиваться в военные решения, поскольку он не имеет необходимого военного опыта». Об этом заявил в интервью Time главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, когда Зеленский стал президентом в 2019 году, одной из его обязанностей стало информирование главы государства о военных операциях и командных структурах.

«Ему нужно разбираться в военном деле не больше, чем в медицине или строительстве мостов», - сказал генерал.