Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 18:07

21 сентября президент России Владимир Путин объявил в связи с войной в Украине «частичную мобилизацию», заявив, что «страна будет использовать все средства для защиты своей территориальной целостности». Говоря о «защите территориальной целостности», Путин, ясное дело, имеет в виду присоединенные к России оккупированные украинские территории, на которых будет проводиться обязательное голосование, названное в Кремле «референдумом». Ожидается, что по результатам этого «референдума» Кремль примет в ближайшее время решение присоединить к России украинские территории, после чего военные действия, проводимые ВСУ по деоккупации своей земли, будут считаться «вторжением на суверенную территорию России».

Таким образом, активируется ядерная доктрина России, в соответствии с которой, в случае возникновения угрозы суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации, ее вооруженные силы могут нанести по противнику превентивный ядерный удар. И хотя задуманный Россией «референдум» мировое сообщество никогда не признает, а Украина и коллективный Запад вряд ли отступят перед лицом кремлевской ядерной угрозы, на Западе подтверждают, что риск применения Россией ядерного оружия против Украины возрастает. «Президент России Владимир Путин может применить тактическое ядерное оружие, хотя на данный момент нет доказательств того, что он перемещает это оружие или готовит такой удар», - пишет в этой связи The New York Times. По мнению неназванного представителя администрации США, Путин может применить ядерное оружие в ходе демонстрационного взрыва над Черным морем, Северным Ледовитым океаном или на территории Украины. Накануне, 25 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен поделился информацией относительно противодействия Белого дома на ядерный шантаж со стороны России. С его слов, неизвестно, найдется ли в России человек, который не позволит Путину использовать ядерное оружие, - сообщает телеканал CBS.

«Такая ситуация наблюдается сегодня во всех автократических государствах, когда подчиненные боятся перечить своему правителю», - подчеркнул Блинкен. Госсекретарь США признался, что Вашингтон выходил на прямую связь с Москвой с предупреждениями о последствиях ядерного удара. Как именно отреагируют США, пока неизвестно. Блинкен, как, впрочем, и президент США Джо Байден, отказываются вдаваться в детали. Госсекретарь США ограничился фразой о том, что Белый дом не допустит начала Третьей мировой войны. И добавил, что цели и задачи, которые Путин хотел достичь в Украине, провалились – российскому лидеру так и не удалось стереть «идентичность» Украины. А британская Financial Times пишет, что Западу есть чем ответить Путину на его угрозы применить ядерное оружие. По словам источника Financial Times, непублично Запад уже давно поддерживает прямую связь с Москвой, время от времени предупреждая российского лидера о возможных последствиях применения ядерного оружия.