Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ в Казахстане

Армения не примет участия в учениях Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут с 26 сентября по 8 октября в Казахстане, сообщили в армянском Минобороны.

«Принимая во внимание сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию, Министерство обороны Армении приняло решение воздержаться от участия в проводимых в Казахстане в рамках ОДКБ учениях», - говорится в заявлении.