В Иране будут судить убийц знаменитого физика-ядерщика

Генпрокуратура Ирана выдвинула обвинение в отношении 14 граждан страны по делу об организации убийства физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Как сообщают иранские СМИ, подозреваемым вменяются в вину «коррупция, шпионаж в пользу Израиля, сговор, направленный на подрыв национальной безопасности Ирана, а также создание угрозы для госбезопасности страны».

Напомним, что в ноябре прошлого года глава организации исследований и инноваций при Министерстве обороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате теракта. В ходе столкновения его службы охраны с террористами Фахризаде получил серьезные ранения и был доставлен в больницу, однако бригаде медиков не удалось спасти его жизнь.