По словам Хьюза после того, как выяснилось, что «выпавший из окна» 67-летний нефтяной магнат Равиль Маганов был предварительно избит, страх, охвативший в последние месяцы российских олигархов, приобрел панический характер.

Прошел почти месяц после таинственной смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Этому инциденту посвятил расследование Крис Хьюз, редактор по вопросам безопасности британского таблоида The Mirror.

Напомним, что Равиль Маганов скончался утром 1 сентября нынешнего года, «выпав» с 6-го этажа Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве.

В Следственном комитете России было заявлено, что инцидент «мог быть самоубийством», а в компании «Лукойл» отметили, что Равиль Маганов «скончался после продолжительной болезни», при этом ни словом не обмолвившись о суициде.

Прокремлевский телеграмм-канал Baza сообщил, что Маганов «вышел на балкон покурить и случайно упал». Данные камер видеонаблюдения ничего не дали, поскольку по странному стечению обстоятельств именно в этой части здания их не было.

Сообщалось также, что супруга Маганова в момент инцидента находилась в соседней палате и сказала в интервью журналистам, что ее погибший супруг не помышлял о самоубийстве. А вскоре после происшествия в морг Центральной клинической больницы приехал Владимир Путин, чтобы попрощаться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

Когда кортеж с президентом России прибыл в больницу, тело Маганова все еще находилось во дворе, накрытое простыней.