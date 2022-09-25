Директора «Лукойла» избили и выбросили из окна в день рождения Вагита Алекперова громкое дело
Прошел почти месяц после таинственной смерти председателя совета директоров компании «Лукойл» Равиля Маганова. Этому инциденту посвятил расследование Крис Хьюз, редактор по вопросам безопасности британского таблоида The Mirror.
По словам Хьюза после того, как выяснилось, что «выпавший из окна» 67-летний нефтяной магнат Равиль Маганов был предварительно избит, страх, охвативший в последние месяцы российских олигархов, приобрел панический характер.
Напомним, что Равиль Маганов скончался утром 1 сентября нынешнего года, «выпав» с 6-го этажа Центральной клинической больницы Управления делами президента России в Москве.
В Следственном комитете России было заявлено, что инцидент «мог быть самоубийством», а в компании «Лукойл» отметили, что Равиль Маганов «скончался после продолжительной болезни», при этом ни словом не обмолвившись о суициде.
Прокремлевский телеграмм-канал Baza сообщил, что Маганов «вышел на балкон покурить и случайно упал». Данные камер видеонаблюдения ничего не дали, поскольку по странному стечению обстоятельств именно в этой части здания их не было.
Сообщалось также, что супруга Маганова в момент инцидента находилась в соседней палате и сказала в интервью журналистам, что ее погибший супруг не помышлял о самоубийстве. А вскоре после происшествия в морг Центральной клинической больницы приехал Владимир Путин, чтобы попрощаться с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.
Когда кортеж с президентом России прибыл в больницу, тело Маганова все еще находилось во дворе, накрытое простыней.
The Mirror пишет, что Равиль Маганов выступал против войны России в Украине.
«Подозревается, что речь идет о самом громком и, практически, демонстративном убийстве магната, публично заявившего о своем неодобрении войны в Украине, - пишет Крис Хьюз. - Вскоре после вторжения 24 февраля компания Маганова «Лукойл» выразила «глубочайшую обеспокоенность трагическими событиями в Украине», призвав руководство РФ к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта».
Источники британского таблоида утверждают, что, прежде чем Маганов «упал» с шестого этажа, его жестоко избили.
«Многие утверждают, что российские власти знали об этом убийстве и одобрили его», - пишет Крис Хьюз в газете The Mirror.
Издание отмечает, что подозрения в убийстве Маганова поддержала также Анастасия Кашеварова, соучредитель независимого новостного агентства Daily Storm, написавшая в социальных сетях вскоре после смерти нефтяного магната: «Это была не естественная смерть, а убийство».
Еще одна любопытная деталь заключается в том, что смерть Равиля Маганова произошла в день рождения президента «Лукойла» Вагита Алекперова.
Издание напоминает, что до Маганова столь же подозрительным образом погибли еще несколько российских олигархов, смерти которых были преподнесены обществу как «трагические самоубийства».