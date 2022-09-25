Глава ЦИК России оскорбила уезжающих из России

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сравнила уклоняющихся от частичной мобилизации, которые покидают страну, с крысами.

«Мы видим, как многие наши мужчины добровольно или в соответствии с повесткой идут в призывные пункты, идут честно выполнять свой долг. А те крысы, что бегут из страны, – пусть бегут, поджав дрожащие хвосты», - написала она в Telegram.

Сравнивая Россию с уверенно идущим к цели мощным кораблем, Элла Памфилова заявила, что так «Кораблю будет только легче».