Эрдоган об организации встречи Зеленского и Путина

«Анкара придерживается независимого внешнего курса, основанного на приоритетах самой Турции. Мы не приемлем никакого внешнего давления». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге по итогам заседания Кабмина.

По его словам, усилия Турции на внешнеполитической арене, в том числе ее роль посредника, получили всеобщее одобрение за рубежом.

«Турция продолжает диалог как с Россией, так и с Украиной, достигнув значительных успехов в дипломатической сфере. Это проявилось также в соглашении по «зерновому коридору» и договоренности по обмену пленными», - цитирует его «Анадолу».