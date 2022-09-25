В Тюмени ввели ограничения на вылет за границу для мужчин

Аэропорт Рощино в Тюмени ввел ограничения на вылет за пределы России для мужчин, которые находятся в списках военкоматов на мобилизацию, сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что для пересечения границы граждане России, находящиеся в списке, должны предоставить справку из военкомата, подтверждающую, что им разрешен выезд. Если ее нет, пассажира снимают с рейса. При этом запрета на внутренние перелеты нет. Это первый российский аэропорт, заявивший о таких мерах.