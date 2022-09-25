Свидетели раскрыли мошеннические схемы Салима Муслимова

19:02

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в хищении 27 миллионов манатов, злоупотреблении служебным положением, в том числе, во взяточничестве. Как сообщает haqqın.az, в процессе были допрошены свидетели. Сначала показания дал Ибад Исмаилов, владелец ООО «Tala-Tikinti», ООО «Tala-1» и «Tala-2». Исмаилов в 2014 году начал трудиться рабочим на протезном заводе Министерства труда и социальной защиты населения. Ему позвонил начальник отдела строительства министерства Натиг Азизов и предложил создать компании на его имя. Таким образом, на имя Исмаилова было открыто 3 компании. «Сначала я работал мастером. Человек я трудолюбивый. Родом из села Тала в Закатале. Назвал компании в честь малой родины. А в 2015 году произошла девальвация - средства задерживались, начались проблемы. Ситуация была не из лучших, было страшно. Но нам сказали не волноваться, мол, вам дадут дополнительную работу, получите компенсацию,», - сказал он.

Продолжая показания, свидетель сообщил, что всего было построено 22 дома, и что он заплатил 132 тысячи манатов Натигу Азизову. «Изначально все три компании были на мое имя. Позже, когда проводился тендер, мне сказали, что один человек не может участвовать в тендере с тремя компаниями. В этой связи одна из них была оформлена на имя моей супруги», - отметил Исмаилов. Что касается тендеров, «выигранных» свидетелем и его супругой, то они касались частных домов, построенных для инвалидов войны и семей шехидов. Свидетель Ильгар Мустафаев заявил, что был руководителем предприятия, сам того не зная. Его обманули и открыли на его имя компанию ООО «Тунар-М»: «Я работал в ирригационной системе в Шеки. В 2014 году меня обещали взять на работу сварщиком, сказали подписать бумагу. Вот я и подписал. Откуда мне было знать, человек я неграмотный. А в 2020 году меня позвали в СГБ».