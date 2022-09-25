Свидетели раскрыли мошеннические схемы Салима Муслимова
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу бывшего министра труда и социальной защиты населения Салима Муслимова, обвиняемого в хищении 27 миллионов манатов, злоупотреблении служебным положением, в том числе, во взяточничестве.
Как сообщает haqqın.az, в процессе были допрошены свидетели. Сначала показания дал Ибад Исмаилов, владелец ООО «Tala-Tikinti», ООО «Tala-1» и «Tala-2». Исмаилов в 2014 году начал трудиться рабочим на протезном заводе Министерства труда и социальной защиты населения. Ему позвонил начальник отдела строительства министерства Натиг Азизов и предложил создать компании на его имя. Таким образом, на имя Исмаилова было открыто 3 компании.
«Сначала я работал мастером. Человек я трудолюбивый. Родом из села Тала в Закатале. Назвал компании в честь малой родины. А в 2015 году произошла девальвация - средства задерживались, начались проблемы. Ситуация была не из лучших, было страшно. Но нам сказали не волноваться, мол, вам дадут дополнительную работу, получите компенсацию,», - сказал он.
Продолжая показания, свидетель сообщил, что всего было построено 22 дома, и что он заплатил 132 тысячи манатов Натигу Азизову.
«Изначально все три компании были на мое имя. Позже, когда проводился тендер, мне сказали, что один человек не может участвовать в тендере с тремя компаниями. В этой связи одна из них была оформлена на имя моей супруги», - отметил Исмаилов.
Что касается тендеров, «выигранных» свидетелем и его супругой, то они касались частных домов, построенных для инвалидов войны и семей шехидов.
Свидетель Ильгар Мустафаев заявил, что был руководителем предприятия, сам того не зная. Его обманули и открыли на его имя компанию ООО «Тунар-М»: «Я работал в ирригационной системе в Шеки. В 2014 году меня обещали взять на работу сварщиком, сказали подписать бумагу. Вот я и подписал. Откуда мне было знать, человек я неграмотный. А в 2020 году меня позвали в СГБ».
Позже по поводу договоров, заключенных между Центром реабилитации инвалидов и фармацевтическими компаниями, допросили сотрудников данных компаний. Свидетель из Шекинского района Бейлар Мусаев в своем заявлении сообщил, что недавно узнал о создании ООО «Şəki Construction»: «Я работал в ирригационном управлении рабочим. Мне сказали подписать эту бумагу, и я ее подписал. Я слышал, что компания строит дома для семей шехидов».
Последним в суде выступил начальник экономического отдела министерства труда и социальной защиты населения Парвиз Гараев. В своем заявлении он сообщил, что ранее занимался бизнесом, на госслужбе не работал, а с 2014 года назначен начальником отдела в упомянутом министерстве. Свидетель был сокурсником начальника отдела строительства министерства Намига Азизова.
На имя Гараева открыли 17 компаний. Основателями числились он сам и его родственники.
«Я не имел прямого контакта с компаниями. Министерство само задолжало мне деньги за выполненную работу - 181 манат. Я вел строительство 5 домов для семей шехидов в Тертере, 19 - в Агдаше, 2 - в Уджаре», - заявил свидетель.
Судебное заседание продолжится 3 октября.
Следует отметить, что Салим Муслимов был задержан в феврале 2021 года в ходе спецоперации, проведенной Службой государственной безопасности. В отношении него был выдан ордер на арест. Муслимов был отпущен под домашний арест в мае 2022 года по состоянию здоровья. Бывшего министра обвиняют во взяточничестве на 13 миллионов манатов и растрате на 14 миллионов манатов. Минфин признали потерпевшим по уголовному делу.