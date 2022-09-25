Хикмет Гаджиев и Карен Донфрид обсудили армяно-азербайджанские отношения

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев обсудил с помощником госсекретаря США Карен Донфрид нормализацию отношений с Арменией, мирный договор между двумя странами, делимитацию границ и транспортные вопросы. Об этом Х.Гаджиев написал в своем Twitter.

По его словам, на встрече также были обсуждены перспективы развития двусторонних стратегических связей.