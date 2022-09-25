Путин дал Сноудену российское гражданство
Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства Эдварду Сноудену.
Напомним, что в 2013 году Эдвард Сноуден предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России. 1 августа 2014 года он получил российский вид на жительство на три года, который позднее был продлен на такой же срок. В США Сноуден обвиняется в шпионаже по двум статьям, по каждой ему грозит до десяти лет лишения свободы.