Великобритания расширила санкции против Года Нисанова и Искендера Махмудова
Великобритания расширила санкционный список, в него попали основатель «Киевской площади» Год Нисанов, основатель Уральской горно-металлургической компании Искендер Махмудов и глава группы компаний «Арети» Игорь Макаров.
Из банковского сектора под британские санкции попали топ-менеджеры Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка. В их числе зампреды правления «Сбера» Ольга Голодец и Станислав Кузнецов, член набсовета, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, покинувшая пост на прошлой неделе экс-зампред правления Белла Златкис, зампред правления Газпромбанка Фамиль Садыгов, члены совета директоров Совкомбанка Илья Бродский, Анатолий Браверман, Алексей Фисун, Дмитрий и Сергей Хотимские.